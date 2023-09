Stellantis - Hochgeschurtz | L' elettrico non è solo per ricchi | gli e-fuel sì

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Al Salone di Monaco si è riacceso - e non poteva essere altrimenti - il tema della transizione verso l', anche a seguito di roboanti interventi, nei giorni precedenti la manifestazione, da parte importanti manager dell'auto come Oliver Zipse, amministratore delegato della BMW, e di Luca de Meo, numero uno della Renault. altresì d'attualità il tema del prezzo delle Bev, insostenibile per larga parte degli automobilisti e ancora lontano da cifre equiparabili a quelli di un'auto tradizionale. Di questo e altri temi - dagli e-al futuro dei Saloni - abbiamo parlato con Uwe, direttore operativo dell'area Enlarged Europe per il gruppo. Luca de Meo ha detto che sull'auto elettrica ormai "non si può più tornare indietro", ma anche che è una rivoluzione per. ...

... in un contesto competitivo che sappiamo essere in rapida evoluzione, sia nel nostro settore che nell'intera economia europea - ha affermato Uwe, COO diper l'Europa ...Uwe, Chief Operating Officer diEnlarged Europe, sottolinea che il cambiamento in atto è storico per l'intero settore. L'attuale dialogo con le associazioni europee delle ...Per Uwe, direttore operativo dell'area Enlarged Europe, il passaggio al nuovo modello rappresenta 'un cambiamento storico, non solo perma per l'intero settore. Riconosciamo ...

Stellantis - Hochgeschurtz: "L'elettrico non è solo per ricchi, gli e-fuel ... Quattroruote

Di questo e altri temi - dagli e-fuel al futuro dei Saloni - abbiamo parlato con Uwe Hochgeschurtz, direttore operativo dell’area Enlarged Europe per il gruppo Stellantis. Luca de Meo ha detto che ...Auf der IAA zeigen chinesische Autobauer ihre neuen Modelle, während europäische Hersteller fehlen. Stellantis-COO Uwe Hochgeschurtz über aktuelle Risiken und Stärken.