Stefano De Martino e Antonino Spinalbese si incontrano per il bene dei figli?

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 6 settembre 2023)De, ex di Belen Rodriguez, hanno stretto un “patto” di amicizia per ildei loro, Santiago e Luna Marì. Dopo relazioni passate con Belen, i due uomini dimostrano maturità nell’assicurare un ambiente sano per i loro bambini Una sorprendente “alleanza” è stata ufficializzata traDe, entrambi ex di Belen Rodriguez. Scopri i dettagli di questa nuova amicizia e il motivo dietro il loro incontro recente a Milano. La “Alleanza” traDeDe...