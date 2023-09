Stefano De Martino e Antonino Spinalbese | l' incontro segreto degli ex di Belen | ecco cosa si sono detti

(Di mercoledì 6 settembre 2023)De, i due ex di, hanno deciso di unire le forze e siincontrati in granDeentrambi ex partner diRodriguez ei padri dei suoi due figli. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, i due si sarebbero incontrati in, probabilmente per discutere di una strategia comune ora che nella vita della modella argentina è entrato un altro uomo, l'imprenditore Elio Lorenzoni. Alla fine di Agostoha pubblicato per la prima volta su Instagram alcune foto che la ritraevano con Elio Lorenzoni, 40 anni, ...

Per tutta l'estate non si è fatto altro che parlare della fine della storia d'amore tra Belen Rodriguez eDeed adesso che la bella showgirl è felice accanto al nuovo fidanzato Elio Lorenzoni al centro del gossip ci sono finiti i suoi due ex più famosi e importanti: il conduttore di Rai2, ...... con vista mozzafiato sulla Marmolada e il Sassolungo, le Tofane e le Pale di Sanfino alle ...Tommasi , dell'omonima azienda, e il pluripremiato sommelier Roberto Anesi saranno le ...Così inaspettato che da giorni ormai non si parla d'altro se non del fatto che i due ex di Belen Rodriguez siano diventati ...

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese hanno trascorso circa tre ore nell'abitazione milanese di De Martino e con loro c'erano anche Luna Marì e Santiago. Secondo il settimanale il conduttore e ...La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni continua a far notizia. Nel frattempo, il suo ex Stefano De Martino è stato immortalato in compagnia di un volto conosciuto del mondo dello ...