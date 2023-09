Stati Uniti-Germania in tv | programma | orario e diretta Mondiali 2023 basket

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida per le semifinali deidi. Le due formazioni sono attese dall’ultimo ostacolo prima della finalissima. La Nazionale di coach Kerr ha letteralmente demolito l’Italia, non lasciando scampo agli Azzurri, mentre la selezione tedesca, nonostante una giornata no di Schroeder, ha avuto la meglio di misura sull’ostica Lettonia, alla quale non è riuscita la tripla che sarebbe valsa la semifinale. La palla a due è fissata alle ore 14:40 di venerdì 8 settembre sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila. Di seguito, le informazioni per seguire in...