“Statemi bene a sentire” Pomeriggio Cinque | Myrta Merlino furiosa | volano stracci e urla dietro le quinte

(Di mercoledì 6 settembre 2023)su tutte le furie. Nelle ultime ore a puntare il dito contro la conduttrice è stata Karina Cascella proprio dopo l’ultima puntata di5. “Nulla da dire sulla professionalità della nuova conduttrice. Ma lasciatemi dire che non c’è alcuna differenza tra questo nuovo5 e i programmi di rete 4. Cronaca nera e politica. Le persone a casa dal mio punto di vista, avrebbero bisogno anche di intrattenimento. E magari anche di qualche risata ogni tanto”, sono state le parole della Cascella.su tutte le furie. Karina Cascella non ha di certo perso l’occasione per esprimere il proprio punto di vista sulla nuova conduttrice di5. “Scusate ma devo puntualizzare due cosine. Partendo dal presupposto che i miei commenti di ...

...non mi sentoe, non avendo mai avuto il Covid prima d'ora, sono un po' spaventata. Ovviamente non sarò in studio domani sera (lunedì, ndr)ma spero di guarire presto per tornare da voi.......non mi sentoe, non avendo mai avuto il Covid prima d'ora, sono un po' spaventata. Ovviamente non sarò in studio domani sera (lunedì, ndr)ma spero di guarire presto per tornare da voi....