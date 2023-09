Stasera in tv Mario Martone mette in scena Eduardo De Filippo e il suo “Il sindaco del rione Sanità”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Prima la messa ina teatro. Poi una trasposizione cinematografica in chiave moderna.ci riporta nel mondo diDecon questa sua versione di IldelSanità (2019). Che arrivain tv su Rai Movie alle 21.10. Protagonisti della pellicola (e della versione teatrale sempre diretta da), due napoletani doc come Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo. Capaci di una grandissima perfomance che, da sola, vale l’intero film. La trama di “IldelSanità” Don Antonio Barracano (Francesco Di Leva) è un uomo molto potente che proviene dal ...

... Flavio Briatore, Oscar Farinetti, Andrea Scanzi, Stefano Cappellini,Giordano (che le ha ...In access prime time secondo confronto tra Nicola Porro e la coppia Aprile/Telese Su Rete4 '...Il grande violoncellistaBrunello , unico italiano a vincere il Concorso Cajkovskij di Mosca: "porterò all'Elba l'opera di Weinberg, genio dimenticato. Per molti un sosia di Shostakovich, ma io credo che sia il ......sono da vederein TV Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda, ... Piero Di Carlo, Roberto Mincuzzi, Ines Nobili, Regina Orioli, Enrica Rosso, Paolo Triestino,...

Programmi TV di stasera, mercoledì 6 settembre 2023. Mario Giordano torna con Vannacci DavideMaggio.it

Dai film allo sport, passando per la musica e le inchieste: quella di oggi, mercoledì 6 settembre, sarà una serata all'insegna della varietà per la tv italiana. Tra ...La televisione italiana è pronta a vibrare nuovamente di emozioni con il ritorno di “Fuori dal Coro”, il celebre programma condotto da Mario Giordano, in onda su Rete 4 in prima serata. La nuova stagi ...