Starfield | come rubare le navi ai loro proprietari!

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Le parole non valgon le/ disperse fra gorghi stellari”, quindi eccole navette dida sotto il naso dei padroni Più che citare i Nomadi dovremmo parlare di pirateria (yarrrr), poiché inè possibilelealtrui se si safare. L’arte dell’arrembaggio è sia più facile di quanto pensate, sia meno remunerativa. Non esiste nave in cui non possiate intrufolarvi… o uscirne vivi, se non sapetepilotarla. E in tal caso, perché scalpitare tanto per appropriarvi di qualcosa che a quel punto non vi servirà più? Beh, sapete già la risposta se siete qui. E sicil gioco vi fornisce vessilli facili facili da fare vostri già da inizio avventura, immaginiamo non ci sia ...