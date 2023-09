Star Wars | Liam Neeson | George Lucas disse a me ed Ewan McGregor di non fare il rumore delle spade laser

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L'interprete dell'iconico Qui-Gon Jinn ha raccontato un simpatico aneddoto sulle scene con leassieme a. Sin dal suo debutto in Episodio 1 - La minaccia fantasma, il personaggio di Qui-Gon Jinn è diventato nel corso degli anni uno dei preferiti dal fandom di. L'iconico maestro Jedi è stato interpretato dache, a distanza di oltre 20 anni, è tornato a parlare dell'esperienza sul set e di comeglidi nonildella spada. "Erano le prime scene che stavamo girando io e, parlo del primissimo film. Non appena iniziammo a usare le...

Hai mai sognato di volare con Peter Pan sulle strade dorate di Neverland, di combattere al fianco degli Avengers o di esplorare le infinite galassie con i personaggi diSe la risposta è sì, Disney+ ha qualcosa di straordinario solo per te: un ingresso a prezzo ridotto nel suo universo incantato. Si tratta di una promozione speciale, valida dal 6 al 20 ...Gli abbonati avranno accesso ai loro contenuti Disney preferiti e potranno guardare tutte le nuove uscite tra cui: l'ultima serie diAhsoka; la rivisitazione in live action de La Sirenetta; ...Sin dal suo debutto in Episodio 1 - La minaccia fantasma , il personaggio di Qui - Gon Jinn è diventato nel corso degli anni uno dei preferiti dal fandom di. L'iconico maestro Jedi è stato interpretato da Liam Neeson che, a distanza di oltre 20 anni, è tornato a parlare dell'esperienza sul set e di come George Lucas gli disse di non fare il ...

La modalità prestazioni è stata completamente rielaborata per migliorare notevolmente l'esperienza di gioco. Una serie di ottimizzazioni della GPU e della CPU, insieme alla disattivazione del Ray ...Sin dal suo debutto in Episodio 1 - La minaccia fantasma, il personaggio di Qui-Gon Jinn è diventato nel corso degli anni uno dei preferiti dal fandom di Star Wars. L'iconico maestro Jedi è stato ...