(Di mercoledì 6 settembre 2023) Per la sanitàalmeno 4aggiuntivi, di cui 2,7solo per il rinnovo del contratto dei dirigenti, medici e veterinari per il triennio 2022-2024. Questa è la first appeared on il manifesto.

5 settembre - Gentile Direttore, le scrivo per evidenziare il ruolo dei volontari che in questo periodo è sempre più importante nel settore Sanità. Come Presidente della associazione CBDIN ONLUS - ...'Per la sopravvivenza del Servizio sanitario nazionalealmeno 4 miliardi aggiuntivi, di cui 2,7 miliardi solo per il rinnovo del contratto dei dirigenti sanitari medici e veterinari per il ...... "Per i graffiti nonapp, ma azioni incisive" (46min20sec) Michele Campaniello (Partito ... "Sosteniamo il finanziamento al" (51min38sec) Samuela Quercioli (Bologna ci piace): "Sicurezza in ...

Ssn, servono 4 miliardi ma c’è il rischio dei tagli Il Manifesto

La spesa sanitaria italiana del 2022 è ben al di sotto media in Europa. Si attesta al 6,8% del Pil, sotto di 0,3 punti percentuali sia rispetto al livello medio dei Paesi europei. Si attesta al 6,8% d ...Riprende la trattativa tra Aran e sindacati per il rinnovo del contratto della dirigenza area Sanità. A che punto siamo.