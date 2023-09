“Spero che il commento sia legato allo spacco del mio vestito e non a una coscia grande” | Ludovica Coscione risponde alla pagella di un noto settimanale

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Quando il cognome gioco con il tuo inconscio”. Questa ladata al look che Lodovicaha sfoggiato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Data da chi? DalVanity Fair. Un ‘giudizio’ che ha fatto il giro dei social e che l’attrice ha deciso di commentare: “Mi soffermo pochissimo a leggere opinioni e commenti, soprattutto se riguardano me. Tuttavia, è stato portatomia attenzione undi un giornalista relativo al mio red carpet. Voglio sperare che il gioco di parole col mio cognome sia, e non a una. Perché se quello fosse il caso, sarebbe davvero poco educativo e soprattutto di cattivo gusto. Nel 2023 specialmente”. L’abito indossato da ...

