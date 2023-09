Spalletti prende per mano l’Italia | ecco i comandamenti del nuovo ciclo azzurro

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Lucianopere detta i nuovidel suoquali sono Come scrive il Corriere della Sera, Lucianoha già preso pera pochi giorni dal suo primo allenamento come ct. I codici delc.t. sono semplici e complicati allo stesso tempo e ruotano intorno al rispetto, che deve essere sacro, per la maglia. E anche tra i giocatori sembra stia nascendo una nuova consapevolezza in vista dell’Europeo.