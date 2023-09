Che avrebbero preferito cederea una squadra non ... secondo'edizione odierna del Mundo Deportivo. Il quotidiano ...per cederlo ai rivali alla corsa per il titolo di campione di. ..."È stata una stagione buona " commentaclasse 1997 " ...nei momenti difficili ed essere in grado di sfruttare'... Nativa di Palma di Maiorca, Yolanda ha giocato in, negli Stati ...... pronti 60 milioni per'acquisto dell'della ... Chiesa nel mirino della Liga, pronto'assalto per il 2024Nella Liga ... Federico Chiesa © LaPresse - Calciomercato.it'Fichajes.net', in, ...

Spagna, l’attaccante viola Boquete sulla cacciata di Vilda: “Apro lo champagne” ItaSportPress