(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tutta la storia delrubato su Tg. La7.it - E alla fine l'affaireè finito in. Dopo settimane di polemiche, proteste e manifestazioni la giocatrice ...

... poiché i fatti si sono verificati fuori dalla. Il reato di violenza sessuale è punibile con ... proteste e manifestazioni la giocatrice della squadra di calcio spagnolaHermoso ha ...La calciatrice della Nazionale spagnolaHermoso ha denunciato il presidente della Federcalcio, Luis Rubiales , per il bacio durante la festa per la vittoria ai Mondiali di calcio femminile. Ieri la giocatrice è stata interrogata ...Come riporta l'agenzia spagnola Efe , il "bacio rubato" da Luis Rubiales nei confronti diHermoso , calciatrice della nazionale spagnola, proprio durante la cerimonia di premiazione del ...

Spagna, Jennifer Hermoso denuncia il bacio di Rubiales in Procura. Cosa rischia l'ex Presidente TGLA7

La calciatrice spagnola Jennifer Hermoso ha sporto denuncia presso la Procura generale contro il presidente sospeso della Federcalcio iberica Luis Rubiales per l'episodio del bacio durante i festeggia ...La calciatrice Jennifer Hermoso ha presentato una denuncia contro Luis Rubiales. L'accusa è di violenza sessuale ...