Spagna | Hermoso denuncia Rubiales in Procura

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – Jennihato allagenerale il presidente sospeso della Federcalcio spagnola (Rfef) Luisper l’episodio del bacio, non consenziente, durante la cerimonia di premiazione della Coppa del Mondo di calcio femminile vinta dallasull’Inghilterra. Lo annuncia la stampa iberica. La vicenda, da settimane, monopolizza il dibattito sportivo e non., nonostante il pressing della politica e del governo, non intende dimettersi e attualmente, sfiduciato però dalla quasi totalità del movimento, sta scontando la sospensione di 90 giorni disposta dalla Fifa. Le giocatrici della Nazionale femminile si sono schierate compatte al fianco die sono pronte a rifiutare le prossime convocazioni con la maglia della ...

Prima di andare in procura,aveva chiarito che quel bacio non fosse mai stato consensuale. Versione contestata da Rubiales, che nel frattempo è stato sospeso per 90 giorni dalla Fifa. Sia la ...Come riporta l'agenzia spagnola Efe , il "bacio rubato" da Luis Rubiales nei confronti di Jennifer, calciatrice della nazionale spagnola, proprio durante la cerimonia di premiazione del ...Le giocatrici della Nazionale femminile si sono schierate compatte al fianco die sono ... Intanto, il ct Jorge Vilda, che ha guidato lafemminile al trionfo mondiale, è stato silurato.

La Hermoso l’ha fatto oggi. Ricordiamo che Jenny aveva già ... Il bacio rubato appassiona, indigna e spacca la Spagna: anche un picotazo può far litigare destra e sinistra.La calciatrice Jennifer Hermoso ha presentato una denuncia contro Luis Rubiales. L'accusa è di violenza sessuale ...