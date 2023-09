Spagna | Hermoso denuncia Rubiales in Procura

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – Jennihato allagenerale il presidente sospeso della Federcalcio spagnola (Rfef) Luisper l'episodio del bacio, non consenziente, durante la cerimonia di premiazione della Coppa del Mondo di calcio femminile vinta dallasull'Inghilterra. Lo annuncia la stampa iberica. La vicenda, da settimane, monopolizza il dibattito sportivo e non., nonostante il pressing della politica e del governo, non intende dimettersi e attualmente, sfiduciato però dalla quasi totalità del movimento, sta scontando la sospensione di 90 giorni disposta dalla Fifa. Le giocatrici della Nazionale femminile si sono schierate compatte al fianco die sono pronte a rifiutare le prossime convocazioni con la maglia della selezione. ...

MADRID () - Novità nel ' caso Rubiales ': secondo quanto appreso dalla stampa spagnola, Jenniferha denunciato il presidente della Federcalcio Luis Rubiales di violenza sessuale , per averla ...Le giocatrici della Nazionale femminile si sono schierate compatte al fianco die sono ... Intanto, il ct Jorge Vilda, che ha guidato lafemminile al trionfo mondiale, è stato silurato.Leggi Anche, bufera sul presidente della Federcalcio Rubiales per un bacio a una calciatrice: 'Deve dimettersi, è molestia' Rubiales denunciato per violenza sessuale La denuncia è per violenza sessuale, ...

La Federcalcio spagnola si scusa per il "comportamento inaccettabile" di Luis Rubiales RaiNews

Nuovo capitolo nel caso Rubiales che sta scuotendo la Spagna. Dopo la sospensione, decisa dalla Fifa, dell'ormai ex presidente federale e le scuse pubbliche della Federazione, è arrivata la denuncia ...La calciatrice spagnola Jennifer Hermoso ha denunciato il presidente sospeso della Federcalcio iberica, Luis Rubiales, per l'episodio del bacio durante i festeggiamenti dopo la vittoria ai Mondiali fe ...