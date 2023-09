Sorpresa | chi c’è a destra della destra di Giorgia Meloni Manovre in corso

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Come nel romanzo di L. May Alcott, piccole destre crescono, non fanno ricami ed uncinetto, ma preferiscono la boxe. Il caso del Sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, portato via dall’aula consiliare mentre tentava di usare violenza verso un consigliere di FdI, quindi di, è esemplare. Chi è Stefano Bandecchi, sconosciuto ai più? È il nuovo sindaco di Terni che ha battuto il centro, teoricamente con la sigla dell’ex partito di Alfano, ma in sostanza con una formazione sua. È un imprenditore, è proprietario di università telematiche, un po’ inseguite dalla GDF, si vanta di aver laureato il ministro cognato Lollobrigida, ed è anche proprietarioTernana, la squadra di calciocittà. Del suo passato si sa che è un ex ParàFolgore, e che è ...