Sorelle violentate dal nonno e dallo zio | i genitori sapevano ma hanno scelto di tacere

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Avevano meno di 10 anni, una delle dueera piccolissima. Sono state vittime di abusi tra le mura di casa, da parte di parenti stretti, quelli che invece avrebbero dovuto proteggerle. I fatti, terribili, sono avvenuti a tra il 2011 e il 2023 Monreale, un comune alle porte di Palermo. “Mio zio ha qualche problema con me. E anche mio. Succedono troppe cose brutte in famiglie“: così una delle due ragazze ha rivelato le molestie in famiglia alle sue insegnanti a scuola, tra cui una di sostegno. Oggi la più piccola delle vittime ha 13 anni ma le violenze sarebbero iniziate quando ne aveva sei. La sorella più grande ne ha 20. Tre uomini e una donna sono stati arrestati da carabinieri di Monreale per violenza sessuale di gruppo, e lesioni personali, con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di discendenti, con abuso di autorità e nei ...

