Prosegue l'attività didattica in Valtiberina proponendo una serie di corsi per professionisti e principianti, con la Direzione Artistica e Didattica di Caterina Casini, nella sede di SansepolcroLe nostre opzioniin questo consiglio direttivo come nella prossima riunione", ma "convinto che siamo vicini o molto vicini al picco dei tassi di interesse ". Lo ha affermato Francois Villeroy de ...le iscrizioni per l'edizione 2023 della Reply Cyber Security Challenge, giunta alla sua sesta edizione. La competizione online a squadre, dedicata alla sicurezza informatica e aperta a ...

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di teatro di Laboratori Permanenti LA NAZIONE

L’aggressione si è consumata davanti ai carabinieri, che sono prontamente intervenuti e hanno bloccato il 44enne ...Prosegue l’attività didattica in Valtiberina proponendo una serie di corsi per professionisti e principianti, con la Direzione Artistica e Didattica di Caterina Casini, nella sede di Sansepolcro ...