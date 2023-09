Sondaggi elettorali Swg | dopo l’estate il centrodestra è in netto calo

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Fratelli d’Italia perde l’1,2% Al contrario di quanto evidenziato da altri istituti per Swg la fine delcoincide con un decisodel, che di fatto torna ai livelli delle elezioni del settembre 2022. I suoimostrano in particolare una discesa di ben l’1,2% per Fratelli d’Italia, che ora è al 28,2%. Al contrario che in altre occasioni a beneficiarne non sono gli alleati della stessa coalizione. Infatti anche la Lega è in, dello 0,3% e si posiziona al 9,4%. Peggio ancora va a Forza Italia, che perde ben lo 0,8%, molto per le sue dimensioni, e va al 6,4%. Viene così dissipato ogni incremento successivo alla morte di Silvio Berlusconi. All’opposizione a segnare l’aumento più importante è invece il Movimento 5 Stelle, che ...