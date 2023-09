Sollevamento pesi | Sergio Massidda sfonda i 300 kg ed è argento ai Mondiali nei -61 kg!

Non è iniziato come sperato il Mondiale 2023 diper Giulia Imperio . L'azzurra, impegnata a Riyad (Arabia Saudita), ha infatti chiuso all' undicesimo posto nei - 49 kg, non riuscendo però a scalare il ranking olimpico. Imperio può ...La Federazione iraniana di(IRIWF) ha bandito a vita Mostafa Rajaei dopo che ha stretto la mano a un atleta israeliano ai Campionati mondiali master di Cracovia. Mostafa Rajaei si classificato secondo nella ...Ad esempio, è stabilito che, durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio, la lavoratrice non può essere adibita al trasporto, aldinonché a lavori pericolosi, ...

LIVE Sollevamento pesi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sergio Massidda punta alla top5 nei -61 kg OA Sport

Proseguono le competizioni in quel di Riad, Capitale dell'Arabia Saudita che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi. Oggi, mercoledì 6 settembre, sarà una giorn ...Lai Gia Thanh sale in cattedra ai Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, rassegna quest'anno in scena in Arabia Saudita, precisamente a Riad. Il vietnamita ha infatti vinto con ampio margine l ...