Sollevamento pesi | Mondiali 2023 | Celine Delia fuori gara con tre nulli nello slancio | Taipei in trionfo nei 55 kg

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Prima esperienza internazionale a livello senior che va in archivio con un risultato negativo per, finitacon trenell’esercizio diai Campionatidi, in corso di svolgimento a Riyadh (Arabia Saudita). La giovanissima veneta era impegnata nel gruppo A della categoria non olimpica -55 kg, dopo aver conquistato lo scorso 27 luglio un ottimo argento agli Europei Juniores. La diciassettenne azzurra ha completato di fatto una sola alzata su sei, ovvero la prima di strappo a quota 80 kg. Successivamenteè incappata in dueconsecutivi a 85 kg, misura che sarebbe valsa il personale, mentre nella seconda metà della ...