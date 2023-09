Soglia di sbarramento al 3% | l’inedito asse Meloni-sinistra ha un obiettivo chiaro

(Di mercoledì 6 settembre 2023) di Leonardo Botta Ora che si stanno aprendo le danze per le elezioni europee previste per l’anno venturo, si affaccia sulla scena politica una questione che desta l’attenzione (e gli appetiti) di qualche partito. Sto parlando dell’eventuale modifica della legge elettorale, che qualcuno ha proposto di rivedere nella parte in cui essa prevede, attualmente, ladial 4%, abbassando la stessa al 3%. La domanda nasce spontanea: chi propone questa modifica, e chi se ne gioverebbe nell’urna? Provo a rispondere prima al secondo quesito: stando agli attuali sondaggi politici (proporrei la supermedia di You Trend/Agi), i partiti eventualmente interessati dal cambio dielettorale sarebbero tre: Azione e Italia Viva, che ormai viaggiano convintamente separati da mesi, e l’Alleanza Verdi/i cui ...

... e riferita sul sito di Repubblica, sembra che alla fine neppure a Fratelli d'Italia convenga abbassare ladiper le europee dal 4 al 3%, in quanto perderebbe due seggi rispetto ...Abbassare lodel 4% al 3% Non ho visto nel terzo polo richieste in tal senso, ritengo il 4 unaadeguata', conclude.Alessandro Cattaneo: "In tutta la galassia del centro siamo gli unici sopra ladi" "Forza Italia è la meno interessata. Anche perché in tutta la galassia del cosiddetto centro, l'...

Sulla Manovra, sui migranti, sullo sbarramento al 3%: tutte le ultime mosse del leader della Lega guardano al confronto con Meloni e FdI.Europee, Renzi “Soglia al 3% Per me l’ideale è lasciare la... ROMA (ITALPRESS) – “Soglia di sbarramento alle Europee al 3% No, per me l’ideale è che si lasci la legge com’è, visto che è anche ...