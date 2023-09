“So di avere un piede nella fossa ma celebro la vita” | Linda Evangelista sui due cancri in 5 anni

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La supermodella degliNovanta, oggi 58, ha raccontato la sua battaglia contro il cancro al seno in un’intervista esclusiva con il Wall Street Journal. La top model canadese, reduce da un intervento di mastectomia bilaterale, ha parlato a lungo del suo problema di salute al giornale, dopo un periodo prolungato di assenza dalle scene a causa di un intervento di chirurgia estetica che l’aveva sfigurata.ha raccontato al giornale come il cancro al seno le sia stato diagnosticato per ben due volte: la prima nel 2018, tramite una mammografia. Da lì, la decisione di operarsi. “Visti i pochi margini di guarigione e la presenza di altri fattori genetici, mi decisi ad optare per una mastectomia bilaterale. Pensavo si trattasse di una buona scelta, così il cancro al seno ...

... ossia il consolidamento della falesia ale alla sommità, che dovrebbe essere assoggettato a ... i quali mostrano diuna visione della realtà aumentata, immersiva. Di andare oltre l'...Linda Evangelista: "Ho avuto due tumori al seno in cinque anni, sono una sopravvissuta in attesa" "So diunnella tomba, ma ora sono in modalità festeggiamento" ha raccontato la modella al WSJ di Concetta Desando D opo l'intervento di criolipolisi che l'ha sfigurata e la depressione, era ...... di Redazione Zerobook - 31 agosto 2023 È il 1407, la competizione tra eredi al trono di Francia è al culmine, e gli inglesi sono sempre suldi guerra. Cosa possonoa che fare tre giovani ...

Linda Evangelista: “Ho avuto due tumori al seno negli ultimi anni Il Fatto Quotidiano

“Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. È possibile che debba avere così paura è che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto“.IL RACCONTO DELLA SERATA Come camminare sulle nuvole, tra senso di vertigine, accoglienza, calore, stupore e con i sogni sopra la testa e i ricordi sotto i piedi. Anzi sotto i cirri ... a settembre ...