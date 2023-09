“So di avere un piede nella fossa” | la vip lotta contro il cancro Pochissimi sapevano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “So diun, ma sono nel mood di fare festa. Ho superato dei problemi di salute terribili. Sono felice di festeggiare il mio libro e la mia vita. Sono così felice di essere viva. Qualsiasi cosa arrivi ora è un bonus”. Così la super vip fa sapere al mondo intero che standoilal seno. Di nuovo. Protagonista della nuova copertina di The Wall Street Journal, in una lunga intervista ha parlato per la prima volta della malattia che le è stata diagnosticata nel 2018. Oggi 58enne, è stata a lungo assente dalle scene e dagli eventi a causa di gravi conseguenze di una procedura estetica che l’ha lasciata “sfigurata”. Pochissime persone a lei vicine erano a conoscenza del suo problema di saluteil quale ancora ...

L iconica indossatrice devolver i proventi del suo libro Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel , in uscita il 13 settembre, alla ricerca sul cancro al seno. La prima volta che a Linda ...

Dopo avere raccontato il dramma vissuto per l'intervento di criolipolisi che l'ha sfigurata, Linda Evangelista ha rivelato di avere un cancro al seno, tornato per la seconda volta ...