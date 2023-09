Slovacchia-Portogallo Campionato europeo | 08-09-2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Rafa Leao affianca Cristiano

Le formazioni ufficiali di, scontro al vertice del gruppo J delle qualificazioni a Euro 2024 . A Bratislava si affrontano infatti i lusitani, primi in classifica a punteggio pieno dopo quattro partite, e ...Si giocano le partite della 5° giornata cone Turchia - Armenia in primo piano, l'Italia U21 sfida la Lettonia e anticipi di Serie C. Successo dell'Argentina nelle qualificazioni Mondiali Il programma di questo venerdì 8 ...Nelle sfide delle 20:45 riflettori puntati suldi Cristiano Ronaldo , di scena in casa della. Scontro teso anche per la Turchia di Calhanoglu che ospita l'Armenia . Completano ...

Slovacchia-Portogallo, quote e pronostico: il segno Goal vale 2.10 La Gazzetta dello Sport

Nonostante il gravissimo lutto, Stanislav Lobotka (il calciatore del Napoli ha perso il padre) sarà a disposizione della Nazionale slovacca nella partita di qualificazione di stasera contro il ...Le formazioni ufficiali di Slovacchia-Portogallo: Leao sarà titolare al fianco di Cristiano Ronaldo, anche Lobotka parte dal primo minuto ...