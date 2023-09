(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - Ilnerazzurro dei supporter del gruppo 'Nati'per ilclinicodi. Ottantaisti, volti noti del mondoa cultura,'arte,a musica, del food,a televisione, dal 2017 fannoa loro fede calcistica per l'anche un'opportunità di solidarietà. E quest'anno la scelta è per ilpresso l'Asst Grande Ospedale metropolitano Niguarda, dove uno degliNati più appassionati, Luca Leoni, sta affrontando la sua partita più importante, quella con la sclerosi laterale amiotrofica. Un messaggio nella ...

Andiamo in ferie, in agosto, nonostante tutto, in montagna, il nostro posto del. Qui, però, ... a fine 2021, a una diagnosi conclamata di. La nostra vita è stravolta, è impensabile accettare ...I giorni difficili sono ormai alle spalle. Il 5 agosto Sandra Bullock ha dovuto dire addio al suo grande amore Bryan Randall, scomparso dopo una battaglia durata tre anni contro la. Con ilpesante, l'attrice Sandra Bullock (59 anni) ha dovuto dire addio al suo compagno, il fotografo Bryan Randall , all'inizio di agosto. Il suo partner di lunga data morto di sclerosi ...Venerdì 25 agosto alle 18 Gianni Resti presenta 'viola' (Mauro Pagliai Editore); a seguire, alle 18.30 Mariella Rendina presenta 'Con lami tuffo nel passato' (Moroni Editore). Triplo ...

Sla, il cuore di 80 tifosi dell'Inter batte per Centro Nemo Milano Adnkronos

All'Ospedale Niguarda di Milano si sono riuniti dei supporter nerazzurri per lanciare una raccolta fondi per la ricerca ...La fondatrice Stefania Mazzucchi: "A ottobre siamo riusciti a fargli correre il rally del Monte Serra "A dividerci dai piloti c’era letteralmente solo un vetro, abbiamo visto la Ferrari e tutte le alt ...