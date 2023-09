Skiathos | strade come fiumi | l' isola greca funestata dal maltempo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Violenti temporali hanno colpito l'di, provocando inondazioni e trasformando inledella città. Il filmato registrato da una turista, Olivera Draia, mostra l'acqua sommergere la piazza principale e dirigersi velocemente verso il porto di. La tempesta arriva dopo i grandi incendi estivi che hanno colpito la Grecia nelle ultime settimane, alcuni dei quali sono durati per più di due settimane e hanno distrutto vasti tratti di foreste e terreni agricoli.

