“Situazione difficile” L' Ucraina ammette le problematiche | la zona critica

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La controffensivasi è impantanata. Le forze armate di Kiev stanno affrontando una «sul fronte orientale», ma non abbandoneranno Donetsk e Luhansk: parola di un comandante delle forze ucraine di terra, Oleksandr Syrskyi, che ha sottolineato che la priorità è quella della difesa, di evitare che vengano perse le roccaforti. «Il nemico non abbandona i suoi piani di raggiungere i confini delle regioni di Donetsk e Luhansk», ha detto Syrskyi su Telegram. «Il nostro compito principale è quello di garantire una difesa affidabile, prevenire la perdita delle nostre roccaforti e posizioni nelle direzioni di Kupiansk e Lymansk, nonché avanzare con successo e raggiungere le linee designate in direzione Bakhmut», ha spiegato ancora l'esperto soldato ucraino nel commentare l'andamento della controffensiva. Nel ...

