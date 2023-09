Sister Act 2 | Tutta colpa di Freud o la pallavolo? La tv del 6 settembre

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Per la prima serata in tv, mercoledì 6su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Act 2 – Più svitata che mai”. Le suore del convento di Santa Caterina si sono trasferite nel centro di San Francisco, in una scuola fatiscente e sull’orlo della chiusura, con ragazzi che sono delle pesti. Non resta che affidarsi di nuovo a Deloris, che è tornata a Las Vegas a cantare nei night. Ci penserà lei a risolvere tutti i problemi e a entusiasmare gli studenti, trasformandoli in un ottimo coro… Su RaiDue alle 21 spazio agli europei maschili dicon la partita fra Germania e Italia. Telecronaca di Maurizio Colantoni, commento tecnico di Andrea Lucchetta, interviste di Simona Rolandi. RaiTre alle 21.20 proporrà uno speciale di “Petrolio”, dal titolo “Longevità”. Il programma approfondimento condotto da Duilio Giammaria si ...

Il cartellone si apre il 21 gennaio 2024 con, musical americano tratto dall'omonimo film del 1992 che consacrò Whoopi Goldberg nell'indimenticabile ruolo di Deloris, "una svitata in abito ...Il film '', trasmesso ieri da Rai1, è stato il programma tv più seguito della prima serata di giovedì, con 2.120.000 spettatori e il 13.9% di share. Al secondo posto, 'Sapore di Te' su Canale 5, con ...Ascolti tv ieri 31 agosto 2023: la vittoria della Fiorentina in Conference è stata seguita da 753mila spettatori per il 4,5% di share Rai1 vince negli ascolti tv del giovedì con- Una svitata in abito da suora , che ha divertito 2.120.000 spettatori pari al 13.9% di share. Secondo posto per Sapore di te su Canale 5 con 1.764.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Il travolgente successo di "Sister Act - Una svitata in abito da suora" convinse i suoi produttori a mettere immediatamente in cantiere un seguito: mercoledì 6 settembre, in prima serata, alle 21.25, ...