Sister Act 2 – Più svitata che mai | tutto quello che c’è da sapere sul film

2 - Più svitata che mai (Commedia) in onda alle 21.25 su Rai 1 , un film di Bill Duke, con Whoopi Goldberg, Kathy Najimy, Barnard Hughes, Mary Wickes, James Coburn, Michael Jeter, Wendy ...II - Più svitata che mai", questa sera alle 21.30 su Rai 1 il sequel del film con Whoopi Goldberg. Ecco la trama. Quando le Sorelle del Convento di S. Caterina giungono in una scuola del ...2 Le amiche suore di Deloris devono evitare la chiusura di una scuola frequentata da ragazzi difficili e chiedono aiuto alla showgirl del casinò. Whoopy Goldberg torna più travolgente che ...

Sister Act 2 - Più svitata che mai: su Rai 1 torna Whoopi Goldberg. Le curiosità sul film cult La Gazzetta dello Sport

Ecco per voi qualche proposta sui programmi da guardare stasera in tv nella comodità della propria casa. Sister Act 2 – Più svitata che mai [Rai 1, ore 21.25]: Le suore del convento di Santa Caterina ...Bisogna risalire a Sister Act 2: Ritorno al convento (1993) per trovare una sorella cinematografica terrificante quanto quella presentata in questo nuovo capitolo dell'universo cinematografico Warren.