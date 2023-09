Sfascia l’appartamento aggredisce la madre e i carabinieri | arrestato

Leggi su lortica

(Di mercoledì 6 settembre 2023) A Castiglion Fiorentino, durante la tarda serata di domenica a conclusione degli accertamenti del caso i militari della Stazione deferivano all’Autorità Giudiziaria e segnalavano al Prefetto di Arezzo un umo di circa 35 anni, con problemi di tossicodipendenza e già noto alle Forze dell’ordine. Il soggetto all’interno dell’abitazione dellain evidente stato di agitazione psico-fisica e per futili motivi, aveva recato gravi danni aldella donna, vedova e settantenne. Inoltre l’uomo aveva poco prima afferrato la genitrice per il collo, bloccandola contro il muro, i militarihanno poi trovato in corrispondenza della camera da letto dell’hashish in modica quantità, posto immediatamente sotto sequestro. L’uomo vista la situazione di seria alterazione è stato accompagnato dai sanitari presso l’ospedale di Arezzo per essere visitato e curato ...