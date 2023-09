Settembre da vivere | itinerari | feste e sapori nel weekend

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Le città del gusto dove partecipare a Festival e sagre nel. Spettacoli dove natura fa rima con cultura. Tutti gli eventi della settimana dida mercoledì 6 a domenica 10:trae divertimento, da non perdere in Italia. Lee sagre più buone d’Italia Festival e sagre nel, foto da Avellino Today A Cabras (Oristano), Festival della bottarga. Nel nome della bottarga, dall’8 al 10a Cabras, si svolge il festival che coinvolge tutti gli elementi paesaggistici di un territorio generoso. I prodotti del mare e della terra, la storia millenaria e le tradizioni sempre vive, in un festival. A Mondello (Palermo) dal 6 al 10c’è “Ciavuri e Sapuri Fest“: le ...