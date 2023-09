Settembre 2023 | i migliori libri da leggere per ripartire con grinta

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La fine delle vacanze non vuol dire mettere da parte iè il mese delle ripartenze e ci sono molti titoli pronti ad accompagnarvi e a darvi l’entusiasmo di cui avete bisogno per affrontare nuove esperienze.Oltre a grandi conferme come Allende e Stephen King ci sono nuovi...

Nel segno del Progetto Ryder Cupdella FIG che vede l'inclusione sociale come punto ... quello che sarà protagonista in Italia, a due giorni dal via della Ryder Cup (29- 1° ottobre ...Solo fino al 20Disney+ propone una mega offerta che permette di abbonarsi per tre mesi a solamente 1,99. ... Offerte Speciali Torna lo sconto su Apple Pencil 2, solo 109 3 SetL'Apple ...

Meteo con il “ribaltone” di Settembre 2023, rischio ESTATE come mai successo prima Meteo Giornale

Si è tenuto ieri sera, 5 Settembre, alla Dogana del Capannone a Ponte Buggianese in Provincia di Pistoia, il Convegno organizzato da Federcaccia Toscana UCT sulle criticità dell’utilizzo delle ...Settembre 2023 si presenta con una serie di emissioni cruciali nel calendario NoiPA. È importante tenere presente che queste date potrebbero subire delle modifiche, quindi vi invitiamo a rimanere ...