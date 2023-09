Serie A | calendario anticipi-posticipi 5ª-19ª giornata | tutto il girone d’andata dell’Inter!

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Come annunciato, è uscito ildellaA peril resto del. La quartaera già nota da luglio, ora c’è il programma dalla quinta alla diciannovesima. Per l’Inter c’è lo spostamento del match col Verona, in quanto ci sarà la Supercoppa Italiana, ancora da definire.A –QUINTASalernitana-Frosinone venerdì 22 settembre ore 18.30 Lecce-Genoa venerdì 22 settembre ore 20.45 Milan-Verona sabato 23 settembre ore 15 Sassuolo-Juventus sabato 23 settembre ore 18 Lazio-Monza sabato 23 settembre ore 20.45 Empoli-Inter domenica 24 settembre ore 12.30 Atalanta-Cagliari domenica 24 settembre ore 15 Udinese-Fiorentina domenica 24 settembre ore 15 Bologna-Napoli domenica 24 settembre ...

La Lega Serie A ha svelato le date e gli orari dalla quarta alla diciannovesima giornata, ecco il calendario aggiornato dell’Atalanta Ecco nel dettaglio gli orari delle partite di Serie A con i ...Finora si sono disputate tre giornate in totale, ma ora è tempo della sosta per le nazionali. In questi minuti la Lega Serie A ha svelato il calendario con tutti gli orari e la programmazione dalla 5ª ...