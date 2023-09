Serie A 2023 24 | ufficializzati anticipi e posticipi fino alla 19^ giornata | date e orari

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La LegaA ha reso noto il calendario didel campionato19esima. NOTIZIE CALCIO NAPOLI – La LegaA ha finalmente pubblicato il palinsesto aggiornato del girone di andata del campionato italiano/2024. Dopo sole tre giornate giocate, è arrivata la programmazione ufficiale didiciannovesima, l’ultima prima della sosta invernale. Graziepausa per le nazionali, la Lega ha colto l’occasione per pianificare glidelle partite più attese, con i big match tra le grandi squadre italiane collocati strategicamente in prima serata per ...