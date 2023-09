Sergio Ramos torna a Siviglia e si commuove FOTO e VIDEO

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ritorno in grande stile peral. Il difensore spagnolo, 37 anni ex PSG e Real Madrid, è stato accolto da circa 22mila...

Mg Parigi 06/09/2022 - Champions League / Paris Saint Germain - Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto:è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore ...di ritorno al Siviglia, dopo diciott'anni, mentre il resto del calcio sverna in Arabia e i petroldollari annientano la nostalgia tanto cara ai puristi. Sembra anche redenzione....... nonostante le scuse rivolte nel giorno del suo ritorno ufficiale al Siviglia, non sorprende l'ostilità riservata da parte della tifoseria nei confronti di. Dopo aver lasciato ...

Sergio Ramos è tornato a Siviglia: "Prima di morire voglio vincere qualcosa con questo club" TUTTO mercato WEB

Sergio Ramos ha detto addio al Paris Saint-Germain e, dopo un’estate da svincolato, ha trovato la sua nuova squadra. Il difensore spagnolo è pronto a vivere una nuova avventura… Leggi ...Dietro la parabola del figliol prodigo tanto lieta ai romantici (il campione che rifiuta i petroldollari in nome del club che lo lanciò) c’è l’unico sentimento che la Saudi League ancora non riesce a ...