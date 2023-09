(Di mercoledì 6 settembre 2023) La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, competente in materia di illeciti contro la pubblica amministrazione, ha recentemente emesso una sentenza (Cass. sez. VI, 24 maggio 2023, depositata lo scorso 25 luglio, n. 32319) che potrebbe avere un impatto significativo sul futuro deiper il reclutamento di professori. La sentenza ruota attorno alla questione circa i tipi di comportamento che, per tali, possono essere considerati illegali secondo l’articolo 353 del Codice penale, che riguarda il delitto di “turbata libertà degli incanti,” comunemente noto come turbativa d’asta. In particolare, la Cassazione ha stabilito che comportamenti fraudolenti, collusivi o minacciosi durante questinon costituiscono un reato ai sensi di questa disposizione legale. Invece, l’unica accusa penale ...

... evitando di sconfinare in quello che potrebbe configurarsi come undi potere. Invano abbiamo ...voler entrare nel dettaglio delle anomalie procedurali e di merito, poste illegittimamente in ...Enzo Tortora, la vittima più illustre della malagiustizia che miete innocentiche nessuno ... Forza Italia non molla sull'd'ufficio, come ha ribadito ieri Pierantonio Zanettin ("serve l'......la storia avrà come perno un qualche trauma decisivo del passato (può andare bene qualche... Sospetto che quelli fra noi che raccontano e riraccontanofine le storie delle loro vite " ...

Senza abuso d’ufficio, si crea un vuoto normativo nei casi di concorsi universitari truccati Il Fatto Quotidiano

«Dove eravamo rimasti». Enzo Tortora, la vittima più illustre della malagiustizia che miete innocenti senza che nessuno paghi, quando tornò in Rai dopo la gogna provò con queste parole a ricucire lo ...Alla Camera comincia l’iter per separare le carriere, al Senato la cancellazione dell’abuso d’ufficio. La magistratura è pronta alle barricate, ma su entrambe le riforme pesano le incognite politiche ...