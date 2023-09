Sembrava morta dopo una malore | ma era stata strangolata La svolta dopo 8 mesi | arrestato il compagno

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Non eraper cause naturali la 40enne trovataall’alba del 22 gennaio scorso in una casa di Spoltore, in provincia di Pescara.ottodi indagini è statoil suo, D.M., 47 anni, accusato ora di omicidio volontario. Sarebbe stato lui secondo gli inquirenti a strangolare la donna la notte tra il 21 e 22 gennaio, così come emerso solo più tardi dagli esami più approfonditi dei medici legali. Nelle prime battute la morte della donnaessere avvenuta per cause naturali. Era stato lo stesso 47enne a chiamare il 118 alle 4 del 22 gennaio. Gli operatori sanitari avevano trovato la donna stesa sul letto e tentato inutilmente di rianimarla, finché non ne hanno conto il ...