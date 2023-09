Segre-Seymandi | Vittorio Sgarbi choc | “Politico fiorentino già amante di Barbara D’Urso”

La prima presenza di Vittorio Sgarbi nel nuovo Pomeriggio 5 ha già creato non poco scompiglio. Parlando del casoscoppiato dopo la diffusione di un video in cui lui rivela i presunti tradimenti di lei, il critico d'arte tira in ballo Barbara d'Urso . E lo fa proprio in quello che una volta era ...La storia di tradimenti della Torino bene ha infiammato le cronache estive. La relazione tra Massimoe Cristina, come molti ormai sapranno già, è finita in maniera rumorosa. Durante la festa organizzata per annunciare le nozze, il banchiere ha rinfacciato alla presunta futura moglie ...Cala il gelo a Pomeriggio 5 quando Vittorio Sgarbi , ospite di Myrta Merlino nella puntata del 5 settembre, interviene sul caso del banchiere Massimoe dell'ex compagna Cristinascoppiato dopo la diffusione di un video in cui lui rivela i presunti tradimenti di lei durante una festa organizzata per annunciare il loro matrimonio. Ad ...

Caso Segre-Seymandi, altro rinvio in tribunale: slitta la decisione sui 700mila euro finiti sul conto di lei Open

Pomeriggio 5 è ora nelle mani di Myrta Merlino. A partire dallo scorso lunedì, la giornalista ha cercato, come lei stessa ha ...Papa Francesco si è espresso in merito alla questione ambientale, soprattutto riguardo l'attività del movimento di Ultima Generazione.