Sedicesimo quaderno italiano di poesia contemporanea

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Non è facile impresa scegliere alcune delle voci più promettenti della nostra, tanto più tenendo conto del panorama vastissimo e variegato che questa forma d’arte offre ai nostri giorni. Dei sette autori scelti (Michele Bordoni, Marilina Ciaco, Alessandra Corbetta, Dimitri Milleri, Stefano Modeo, Noemi Nagy, Antonio Francesco Perozzi) per il pubblicato sotto l’egida di Marcos y Marcos e la preziosa curatela di Franco Buffoni, risalta all’occhio l’utilizzo di tematiche e di stili che provengono da un background personale di studi e ricerche alquanto originali e profondamente innovativi. D’altronde è evidente che ladi questi giovani (tutti nati tra la fine degli anni 80 e la metà degli anni 90) risuoni di un cambiamento della società che ha e che sta tuttora influenzando la cultura in senso lato, provocando ...