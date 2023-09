Sean Paul live a Cinecittà World per l’unica data italiana

(Di mercoledì 6 settembre 2023) del suo tour mondiale, il ricco programma della giornata che si concluderà con l’after party Tutto pronto aper il concerto evento di. Il Re della dancehall venerdì 8 settembre si esibirà al Parco divertimenti del cinema e della TV di Roma perdel suo tour mondiale. Il rapper giamaicano, accompagnato da BIG band e da un corpo di ballo di 18 elementi, animerà la notte di musica con la sua voce inconfondibile e i successi che per anni hanno dominato le classifiche mondiali. La superstar sul palco con le sue hit mondiali La superstar che con la sua voce unica e i ritmi contagiosi ha conquistato la fama internazionale nel 2002 grazie al successo dell’album Dutty Rock, e che vanta collaborazioni del calibro di Beyoncè, Dua ...

... Bob Ginton, Denis Leary, Nigel Hawthorne, Brett Jones, Steve Kahan, Kristopher Logan,Bollen, ... un film di Brandon Christensen, con Keegan Connor Tracy, Jett Klyne,Rogerson, Sara Canning, ...Roma, 4 set. Tutto pronto a Cinecitta' World per il concerto evento di. Il re della dancehall venerdi' 8 settembre si esibira' al Parco divertimenti del cinema e della Tv di Roma per lunica data italiana del suo tour mondiale. Il rapper giamaicano, accompagnato ......56:00 193 SANCHEZ Luis Leon AST ESP 117 15:57:00 106 *QUINNEFE USA 118 15:58:00 168 *POOLE ...04:00 177 *RIES Michel ARK LUX 125 16:05:00 4 HIRT Jan SOQ CZE 126 16:06:00 186 OURSELINTEN FRA ...

Sean Paul in concerto dal vivo Cinecitta World

Uno de i tag team più conosciuti degli ultimi anni di WWE, che sembrava potesse fare molto bene nel main roster della federazione, salvo poi essere licenziato, risponde al nome di Authors of Pain, i ...Tutto pronto per venerdì 8 settembre: il re della dancehall accompagnato da BIG band e da un corpo di ballo di 18 elementi sarà sul palco allestito per l'unica tappa italiana del tour. Nel week end ...