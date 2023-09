“Se parlo prendo 10 giornate di squalifica” La frase di Mourinho e a cosa si riferisce

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Non è ancora andata giù alla Roma, e a Joséin particolare, la finale di Europa League persa contro il Siviglia. O meglio: a non essere affatto piaciuto è stato l’arbitraggio di Anthony Taylor. Una direzione di gara cui sono seguiti i commenti del tecnico giallorosso, poi fermato per quattro turni dalla Uefa. Ancora oggi, durante “This or that” andato in onda su Sky,non ha usato giri di parole. L’allenatore portoghese, infatti, a precisa domanda, ha risposto in modo eloquente pur rifiutandosi di commentare nel merito., sulla questione, ha tagliato corto: «Se10di». Foto: LaPresse

E nonsolo in Italia. Ovvio che dopo le gare, a caldo, possiamo avere atteggiamenti che ... Ovvio, che quandogente come Wijnaldum, Dybala, Lukaku e Abraham qualcosa devi dirgli, ma non è ...Io non ho voluto mancare la mia parola, ho sempre detto che nontanto ma che ero disponibile ...il lato positivo, che abbiamo preso Paredes poco dopo, campione del mondo. Frattesi mi piace ..."Sveglia presto, faccio gli esercizi, colazione e poi sul lettopenna e taccuino, prima di traferire tutto sulla macchina da scrivere". Continua a leggere su Tg. La7.it - Un po' Roberto ...

Mou: "La finale col Siviglia Se parlo, prendo 10 giornate di squalifica" La Gazzetta dello Sport

José Mourinho riaccende la polemica sull'arbitraggio della finale di Europa League dello scorso anno tra Roma e Siviglia. "Se dico quello che penso... dieci ...Non ho approfondito l'aspetto politico legato all'Unione europea o parlare di quello che potrebbero fare o meno. Non parlo di cose che non conosco in maniera approfondita". Lo dice il regista Matteo ...