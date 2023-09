(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Partein commissione Cultura alla Camera dei deputati l’della pdl presentata dallaper esonerare dall’che svolgono funzionie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza. Si tratta di una misura che riteniamo assolutamente necessaria per preservare il ruolo dei nostri insegnanti chiamati a dover gestire funzioni amministrative, organizzative e didattiche, ma soprattutto per garantire una formazione adeguata ai nostri giovani”. Lo dichiara la deputata dellaGiovanna Miele, prima firmataria della pdl, insieme ai colleghi in commissione Istruzione Giorgia Latini, Simona Loizzo e Rossano Sasso.“Questo provvedimento – spiegano – contribuirà al miglioramento della gestione del personale ...

Lo dichiara la deputata dellaGiovanna Miele, prima firmataria della pdl, insieme ai colleghi in commissione Istruzione Giorgia Latini, Simona Loizzo e Rossano Sasso.

Scuola: Lega, 'parte oggi iter pdl per esonero da insegnamento docenti vicari in reggenza' La Gazzetta del Mezzogiorno

