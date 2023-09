(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il 15 settembre si rientra in classe. I nodi del sostegno e della mancanza di assistenti tecnici amministrativi. "Non risolto il problema delle classi pollaio", accusano i sindacati

Il 15 settembre si rientra in classe. I nodi del sostegno e della mancanza di assistenti tecnici amministrativi. "Non risolto il problema delle classi pollaio", accusano i sindacati

Scuola: in Toscana la campanella sta per suonare per 450mila alunni LA NAZIONE

Nel 2021 – tra maggio e ottobre – l’Istat ha realizzato un’indagine sugli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo ... violenza sessuale”, così il presidente della Regione Toscana Eugenio ...Ancora pochi giorni e poi si riparte con la scuola. La prima campanella suonerà il 15 settembre ... Nelle scorse settimane sono stati assegnati i ruoli: 3800 in Toscana. Ma le assunzioni sarebbero ...