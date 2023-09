Scuola | il report di Save the children | investimenti in calo e svantaggi per gli studenti stranieri

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’emergenza sanitaria da Coronavirus è ufficialmente finita, ma i suoi effetti rimangono, silenziosi e dolorosi. A pagare le conseguenze della pandemia e dei conseguenti lockdown è stato il benessere psicologico degli, soprattutto tra i minori ino socioeconomico. Non è possibile nemmeno cancellare l’impoverimento educativo generato sull’apprendimento, come attesta undithedal titolo Il Mondo in una classe. Un’indagine sul pluralismo culturale nelle scuole italiane. Che sottolinea come glisull’istruzione, che sembravano tornati al centro nel pieno dell’emergenza, sono tornati a scendere: la percentuale di Pil devoluta al settore nel nostro Paese è attualmente al 4,1%, contro una media europea del 4,8%, a cui si aggiunge la carenza ...

Rientro a scuola: il nostro nuovo report "Il mondo in una classe" Save the Children Italia

con un divario che aumenta nella scuola secondaria di secondo grado (16,3% contro il 48,4%). Anche la qualità dell’apprendimento cambia. Al termine del primo ciclo di istruzione, secondo i dati ...Il rapporto “Il mondo in una classe” Sono questi alcuni dei dati contenuti nel nostro nuovo report “Il mondo in una classe ... In uno scenario in cui la scuola italiana è alle prese con un numero ...