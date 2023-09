Scuola | Cancello ed Arnone | mensa scolastica | si parte il 18 settembre

... Responsabile del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Assisi, Serena Bruno, insegnante...mezzo messo a disposizione dall'Handicap Sport Varese e al Comune di Perugia che ha aperto il...... istituzione del divieto di transito sulla via in concomitanza con l'ingresso e l'uscita da...pedonali interni ai plessi con accesso pedonale da via Campi tramite motorizzazione del...... poi via via la loro storia unica mentre Elvis diventava the King con le fan fuori ildi ... forse perché io ero riservatissima, non mi confidavo con le mie compagne di, e questo ...

Fornitura libri di testo scuola primaria(cedole)A.S.23/24 Comune di Santa Maria a Vico

Federica Nargi ha affrontato il fatidico primo giorno di scuola delle figlie Sofia e Beatrice. Mentre la secondogenita aveva già varcato il cancello dell'asilo ieri, 5 settembre, oggi è stato il turno ...La ripresa dell’anno scolastico, il primo dalla fine ufficiale dell’emergenza sanitaria da Covid-19 annunciata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, non ha cancellato l’impoverimento ...