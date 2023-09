Scuola Benevento Pacevecchia | migliorate le strutture

(Di mercoledì 6 settembre 2023), il 18 settembre riaprirà ladi: “Impegni mantenuti,adeguata agli standard di sicurezza moderni”. “Il diciotto settembre riaprirà ladi. Mantenuti gli impegni e rispettato il timing del cronoprogramma, gli studenti potranno tornare in unacompletamente riqualificata e adeguata agli standard di sicurezza più moderni”. È quanto annunciano in una nota il sindaco diClemente Mastella, l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello e il consigliere delegato all’Istruzione Francesco Farese. “I bambini dell’asilo di Cretarossa, dove sono in corso lavori la cui conclusione ...

... dall'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello e dal dirigente all'istruzione Alessandro Verdicchio con i dirigenti scolastici di. Come detto fari puntati sulladi Pacevecchia.... 'Con la Polizia di Stato, in stretta collaborazione con il Questore di, Edgardo Giobbi a ...la prevenzione deve essere al centro della vita quotidiana e partire dalle famiglie e dalla'.La sede dellasarà quella indicata nel bollettino di nomina, fermo restando che i Dirigenti ... - Crotone - Reggio Calabria - Vibo Valentia - Campania Caserta - Salerno - Avellino -- ...

Benevento - Il 18 settembre riaprirà la scuola di Pacevecchia Realtà Sannita

Slitta l'inizio della scuola Pacevecchia, come anticipato da Il Mattino: il via alle lezioni è stato fissato il 18 settembre. «Mantenuti gli impegni e rispettato il timing ...La prossima sarà la settimana del rientro a scuola per gli studenti campani. A Benevento, però, non per tutti la prima campanella suonerà la mattina di mercoledì 13 settembre. Per gli studenti che ...