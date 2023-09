Scontro moto-auto | centauro 17enne finisce in ospedale

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della locale stazione intervengono a via Filichito dove poco prima e per cause ancora in corso di accertamento era avvenuto un incidente stradale. Coinvolti undi Casalnuovo a bordo di uno Zip Piaggio e un 36enne di Nola alla guida di una Fiat Doblò. Ad avere la peggio iltrasferito dal personale del 118 al pronto soccorso dell’del mare di Napoli dove si trova ricoverato nel reparto rianimazione in prognosi riservata. I veicoli sono stati sequestrati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

