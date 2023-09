Sciopero dei voli venerdì 8 settembre | ecco i collegamenti garantiti

... l'arrivo a destinazione negli aeroporti nazionalivoli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dellostesso; tutti i collegamenti intercontinentali ...... il titolo di Warner Bros.: ieri, aveva guadagnato lo 0,7%, nonostante il taglio dell'outlook sugli utili per l'intero anno a causa dellolavoratori di Hollywood, che sta durando piu' ...Genova . Il personale addetto alle pulizietreni in Liguria incrocia le braccia giovedì 7 settembre per protestare contro il quadro assunzioni e il precariato che si protrae ormai da tempo.

Venerdì 8 settembre, è previsto uno sciopero dei voli di 24 ore. A fermarsi, come riporta l'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), sono i lavoratori delle imprese e dei servizi aeroportuali di ...Lo sciopero, proclamato da Filt Cgil Fit, Cisl Uil Trasporti e Ugl Fast Orsa si terrà la seconda metà del turno di lavoro (4 ore) tra le ore 00.01 e le 23.59 del 7 settembre ...