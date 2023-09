Sciopero dei voli dell' 8 settembre | i collegamenti garantiti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Saranno assicurati icon le isole, quelli intercontinentali e quelli che le compagnie saranno in grado di effettuare in ragionee previsioni di adesione all'agitazione

Nel caos generato dalloSAG - AFTRA il reboot\sequel di David Gordon Green è rimasto infatti unopochi punti fermi, con l'uscita prevista per il 06 ottobre negli Stati Uniti - data ...Trenord oggi, mercoledì 6 settembre, in Lombardia. Dalle 3 di questa mattina fino alle 2 di ... Faisa e Cisal hanno indetto una protesta che potrà generare ripercussioni sulla circolazione...Loè in corso dalle 3 di questa mattina fino alle 2 di domani, giovedì 7 settembre. Questa azione potrebbe causare disagi nella circolazionetreni regionali, ...

Sciopero Trenord oggi mercoledì 6 settembre 2023 in Lombardia: gli orari e i treni garantiti Fanpage.it

“Parliamo dello sciopero di SGM che coinvolge l’80% dei lavoratori di tutti i settori della SGM, richiama la nostra attenzione su questioni vitali legate alla mobilità urbana, alla qualità della vita ...Saranno assicurati i voli con le isole, quelli intercontinentali e quelli che le compagnie saranno in grado di effettuare in ragione delle previsioni di adesione all'agitazione ...